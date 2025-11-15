◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）７番・左翼で先発出場のロッテ・西川史礁外野手が５回無死一、二塁の第３打席、左手首に死球を受けるアクシデントに見舞われた。一時ベンチに下がったが、手当てを受けプレーを続行した。１４５キロの直球が左手首に当たり、顔面付近にはね返り、ヘルメットが飛ぶ衝撃だった。これで第１打席の右前打、第２打席の右翼への二塁打と合わせ、３打