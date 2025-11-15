１４日にガーナ戦に勝利した日本代表は１５日、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた練習をスタートした。ガーナ戦は出場なしに終わったＭＦ遠藤航（３２）は、ボランチでＭＦ佐野海舟（２４）が台頭し、不動のスタメンを脅かされる危機をどう捉えているのか。練習後の取材で、思いを明かした。自身が負傷で不在だった間に歴史的勝利を挙げたブラジル戦、そしてガーナ戦で活躍した佐野のプレーを、遠藤は冷静に受け止