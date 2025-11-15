◇りそなＢ２リーグ第８節愛媛９９―７６愛媛（１５日・静岡市中央体育館）西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡が愛媛との第１戦を７６―９９で落とし、今季初の連勝はならなかった。前半は５点リードで折り返したものの、後半だけで６２失点と守備陣が完全に崩され、逆転負け。９９失点は今季ワーストで１１敗目（３勝）を喫した。前半から一転、後半は苦しい試合だった。愛媛の攻撃を止めきれず、ズルズルと離された。相手