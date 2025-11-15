◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ第１日（１５日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）日本一を決めるダイヤモンドシリーズが開幕し、西地区１位のトヨタが同２位の豊田自動織機を３―０で下し、１６日の決勝に進んだ。先発右腕のメーガン・ファライモが７回無失点で完封すると０―０の５回に１死一、二塁から１番・島仲湊愛（そあ）外野手が右中間へ決勝の３ランを放った。最も活躍した選手に贈られる