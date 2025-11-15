◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第４節第１日サントリー３―０日鉄堺（１５日、大阪・おおきにアリーナ舞洲）昨季王者サントリーがホームで日鉄堺をセットカウント３（２５―１７、２５―１６、２５―２０）０で下した。６連勝で開幕戦で敗れた大阪Ｂに次ぐ、２位をキープした。第１セットを危なげなく取り切り、第２セットでは２―１から先にブレイク。一気に７得点を奪った。その流れのまま、２５―１６で第２セッ