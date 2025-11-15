バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は15日、宇都宮市の日環アリーナ栃木などで13試合が行われ、東地区の宇都宮が千葉Jを84―66で破って13勝目（4敗）を挙げた。千葉Jは15勝2敗。北海道は島根に91―89で競り勝って13勝4敗とした。西地区の長崎は秋田を、名古屋DはA東京を下し、ともに15勝2敗となった。