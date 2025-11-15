国内映画賞のトップバッターとなる『第17回TAMA映画賞』授賞式が15日、東京・パルテノン多摩 大ホールで行われた。公開から約5ヶ月が経過してもロングランヒット中の映画『国宝』が最優秀作品賞に選ばれるなど、早くも賞レースを席巻した。【動画】『国宝』が最優秀作品賞を受賞！“W喜久雄”吉沢亮＆黒川想矢と李相日監督が歓喜11月10日までの公開158日間で観客動員1207万人、興行収入170億円を突破した（観客動員数：1207万5