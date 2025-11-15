「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）同点の五回、野村の打球が天井に当たり、角度を変えて三塁のエキサイトシートに飛び込んだ。野村はファウルだとし、二塁から打席に戻ろうとしたが、ここで球審が指でＶマークをつくり、二塁打と判定。野村は慌てて二塁ベースに戻ったが、これに韓国・柳志荽監督が異議を唱えると、最終的にファウルへと判定は覆った。侍ジャパンの井端監督