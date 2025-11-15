EXILEが15日、みずほペイペイドームで約3年ぶりとなるドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025“THE REASON”」初日公演を開催した。グループ8度目のドームツアーで、この日は人気曲「Choo Choo TRAIN」「Rising Sun」や、「Reason−Planet Earth Ver．−」「Smile」など全29曲をパフォーマンス。EXILEとEXILE TRIBEの計20人で3万人を熱狂させた。MCでAKIRA（44）は「ドームに来て、あらためてすごいところに立たせてもらっているな