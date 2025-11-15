元サッカー日本代表・中田英寿氏が、11月12日にInstagramを更新。『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）を地でいくような農作業風景を公開し、話題となっている。「中田さんはこの日、『中田英寿日本全国を巡る旅長崎編』と題して、長崎県の『原田製茶』を訪問し、『日本の棚田百選』に認定された棚田に広がる茶畑で、草刈り機のようなマシンを手にした姿をアップしました。緑鮮やかに広がる茶畑で、黙々と作業していました」