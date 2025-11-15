【漫画】本編を読む「不倫」と聞くと、多くの人が特別な出来事と思うかもしれない。けれど、もしそれがあなたのすぐ隣にある日常の延長線にあったとしたら。『恋するママ友たち私以外も不倫してた』（吉田いらこ/KADOKAWA）は、3人のママ友が、それぞれの事情を抱えながら禁断の恋に踏み出していく姿を描いた物語。登場するのは、パート勤務の早紀、専業主婦の美穂、派遣社員の麻衣。子どもが幼稚園の頃からの仲で、どこにでも