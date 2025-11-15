「 “えちかわ（エッチでかわいい）” 系のキャラクターが好きなので、その系統のコスプレをしたくなるんです。めっちゃ自分のフェチに刺さるんですよね（笑）」そう語るのは、SNSでコスプレ写真を投稿し人気沸騰中の “あゆの” 。クールな写真の印象とは裏腹に、話すと一瞬で場を明るくする天真爛漫な魅力が溢れる。「ぱっと見で “物静かそう” と言われるけど、むしろいっぱい話して仲よくなりたい派で。ファンの方とも絆を