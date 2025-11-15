koboreが、周年を記念したデジタルベストアルバム『kobore -10 YEARS BEST-』を11月26日(水)にリリースすることが決定した。収録楽曲を決めるファン投票企画を行なっていた本作には、投票人気上位15曲と最新曲「夜に焦がれて」を含む全16曲収録。 夜に聴きたくなる“夜”シリーズ楽曲や、ライブハウスで盛り上がるアッパーチューン、 背中を押してくれる応援ソングなど、