ベリーグッドマンが、来年2月11日にアルバム『SING SING SING X』をリリースすることを発表した。今作は“あの頃の自分たちをもう一度”をテーマに制作。結成当初のアルバムから7作にわたって続いた「SING SING SING」シリーズを復活させ、メジャーデビュー10周年を記念した作品としてのタイトルが付けられた。収録曲には今夏の高校野球を彩った「黎明」、本日MVが公開となったB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、神戸スト