11月10日～14日に、通期業績を40％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 サンエー化研東Ｓ 26/ 3230900 291.3 11/14 アルー東Ｇ 25/12 86258 200.0 11/12 プロＨＤ東Ｇ 25/12 40