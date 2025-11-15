一般男性との結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が15日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届の写真を公開した。証人欄にはメンバーのかしゆかとのっちが署名しており、「2人がしてくれました」と明かしている。【写真】Perfume・あ〜ちゃん、モデル並みの抜群プロポーションあ〜ちゃんは今月11日、「ファンの人」だという一般男性との結婚を報告。多くの祝福が寄せられる中、この日、新たに婚姻届を投稿した。