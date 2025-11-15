ＥＸＩＬＥが１５日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で約３年ぶりの全国ドームツアー「ＥＸＩＬＥＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５“ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ”」の初日を迎えた。３か所５公演で計１５万人を動員予定。ＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥの計２０人が出演し、代表曲「ＣｈｏｏＣｈｏｏＴＲＡＩＮ」「ＲｉｓｉｎｇＳｕｎ」など全２９曲を披露した。完全復活した歌声が響き渡った。ＡＴＳＵＳＨＩ（４５）が登場してライブ