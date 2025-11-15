EXILEが15日、みずほペイペイドームで約3年ぶりとなるドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025“THE REASON”」初日公演を開催した。ATSUSHI（45）の歌声が帰ってきた。グループ8度目となるドームツアーは「Reason−Planet Earth Ver．−」で幕を開け、ATSUSHIが歌声をドームに響かせると、3万人のファンから大歓声が湧き上がった。「ドームに戻ってこられるというのは特別なことだと。病気もしていたので、信念とか、ライブでこんな