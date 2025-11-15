日本のバイクメーカー4社の中でも、最も硬派で独特の印象があるカワサキ。2020年にカワサキ社内の公募から立ち上がった「電動三輪ビークル」のアイデアがスタートし、クラウドファンディングなどを経てめでたく事業化となり、2023年に市販化されました。 ▲市販化前のプロトタイプの「noslisu」 ▲普通自動車免許取得者が乗ることができるフル電動仕様の「noslisu」 ▲今回は電動アシスト自転車版の「noslisu」の細部をチェックし