◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム)韓国代表のリュ・ジヒョン監督が、微妙な判定を巡って２度目の抗議を行った。３―３の５回無死、日本代表の２番・野村が高々と打ち上げた打球は、左翼のライン際付近の天井を直撃してエキサイトシートへ。東京ドームのグラウンドルールでは「打球が、フェア地域上の天井や懸垂物に当たった場合は、ボールインプレイとする。ファウル地域上の天