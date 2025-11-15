◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手が会心の勝ち越し３ランを放った。同点の５回無死一、二塁、ヤクルト・中村悠平の代打で登場。韓国の４番手、李浩成の初球１３１キロスライダーを完璧にとらえ、左中間スタンドへ運んだ。「積極的に振っていこうと思っていました。松田コーチからもどんどん行けと言われていたので、そのとおりいきました」。会心の一振りで