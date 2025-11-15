◆大相撲▽九州場所第７日（１５日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が４０歳の東前頭４枚目・玉鷲（片男波）を寄り切り、連敗を阻止して５勝目を挙げた。豊昇龍は玉鷲の激しい突っ張りをいなし、一度離れた。両者が数秒見合う形となったが、先に前に出てきた相手にもろ差しとなり、一気に寄り切った。「玉鷲関の突き押しは強いので、下がらないように相手をちゃんと見ながら自分の相撲を取れた」とうなずいた。前