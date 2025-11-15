俳優の吉沢亮が１５日、都内で第１７回ＴＡＭＡ映画賞授賞式に出席。興収１７０億円超の大ヒットを記録している「国宝」（李相日監督）で最優秀男優賞を受賞した。横浜流星と切磋琢磨（せっさたくま）して歌舞伎の稽古に励んだ日々について「彼（横浜）のつま先から髪の毛まで、歌舞伎役者になってやるという気概、ストイックな姿が励みになりました」と振り返った。昨年の「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（呉美保監督）で