元阪神の関本賢太郎氏（47）が15日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。阪神優勝の“特需”を明かした。今年、リーグ優勝を遂げた阪神。関本氏は当日を振り返り「番組に夕方からずっと出ずっぱりで、懐も絶好調。大体36時間ぐらい出ずっぱりで働いてましたね」と明かし、共演者を「えぇっ！？」と驚かせた。共にゲスト出演していた元阪神の今成亮太氏は「優勝した日、深夜に大量の絵馬をぶら下げて、