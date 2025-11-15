◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の岸田行倫捕手（29＝巨人）が15日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦の5回に代打で出場し勝ち越し3ランを放った。3―3の同点で迎えた5回だった。無死一、二塁の場面で4番・岡本に代わり出場していた中村に代打・岸田を送った井端監督。その指揮官の期待に応える一発を左中間スタンドに叩き込んだ。満