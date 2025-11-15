森浦は韓国打線に2者連続被弾とつかまった（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」が11月15日、東京ドームで「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。【動画】大谷の愛犬デコピン3年連続登場！“逃走”を防ぐ真美子夫人にも注目だ先発した曽谷龍平（オリックス）は3回パーフェクトと安定したピッチングを披露。その後を継ぎ4回から2番手で登板した森浦大輔（広島）が韓国打線につかまった。先