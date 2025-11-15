西川がマルチ安打でアピールに成功した(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」が11月15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る日本は先発の曽谷龍平が3回無失点で降板し、4回は2番手の森浦大輔（広島）が韓国打線につかまる。先頭に安打を許すと、アン・ヒョンミンに2ラン、続くソン・ソンムン