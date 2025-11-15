［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム日本代表は、国際親善試合でガーナ代表と対戦し、２−０で勝利した。日本は試合を通して、攻守の整理でガーナを完全に上回っていたね。「何をしなければならないのか」「次に何が起こるか」といった個々の予測の能力も高く、ゲーム全体をしっかりと把握して、プレーしていた。もっと点差をつけても良かったと思うけどね。日本は16分に先制に成功する。佐野海舟