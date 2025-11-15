株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。回答者プロフィール年齢性別：75歳男性同居家族構成：本人のみ居住地：大阪府職業：無職年収：250万円（年金や配当金と