お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは11月13日、自身のInstagramを更新。息子と遊ぶ姿を公開しました。【写真】山内健司、息子と遊ぶ様子に反響！「いいパパ過ぎます」山内さんは「先日息子連れてスポッチャに行っためちゃくちゃ楽しいがなびっくりした1時間しか時間なかったけど、全然足りないね3時間はいるなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目では息子と全力でゲームを楽しむ様子が伝わるショットを公開しまし