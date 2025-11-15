¡þ¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1ÀïÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15ÆüÅìµþD¡Ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè1Àï¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£5²ó¤Î¹¶ËÉ¤ÇÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£3¡½3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó3ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÍ´¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂÇµå¤ò±¦Â­¼óÉÕ¶á¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¤è¤±¤ëÆ°ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÈôµå¤È¤Ê¤ê°ìÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£