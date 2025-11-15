古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の寺社仏閣」