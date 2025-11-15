◇全日本体操団体選手権（2025年11月15日群馬・高崎アリーナ）女子は、なんば体操クラブ―ngcが、合計158・661点で連覇を達成した。初優勝を狙った順大は、合計156・530点で、2・131点及ばす2位だった。結果が発表される前から、順大のエース・宮田笙子（21）は、人目もはばからず涙を流した。「団体の練習を積んできた。勝てる実力はあったと思う。何が足りなかったのかと」と涙のわけを説明した。インカレで2位に入る