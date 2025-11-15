物価高騰は止まることを知らず、家計を直撃しています。「貯蓄を増やしたい、せめて現状維持でも……」と、節約に励んでいる人も多いのではないでしょうか。SNSなどでは、驚くべき成功談が話題になる一方、「思ったように効果が出ない」「かえってストレスになった」といった、ひっそりとした“節約の落とし穴”も存在するようです。今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、38歳女性の失敗談をご紹介します。