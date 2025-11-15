◇侍ジャパンシリーズ2025 日本-韓国(15日、東京ドーム)侍ジャパン・岸田行倫選手が5回、勝ち越しの3ランHRを放ちました。この日から韓国戦に挑んでいる侍ジャパン。ここまで「3-3」の同点とされていましたが、無死1、2塁の好機で岸田選手が代打起用されます。ここでマウンドは4番手のイ・ホソン投手にスイッチ。岸田選手は初球のスライダーを振り抜きます。打球はそのまま勢いよくレフトスタンドに突き刺さる、勝ち越しの3ランと