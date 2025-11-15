高市早苗首相が本格的な国会論戦に臨んだ国会予算委員会が７日から１４日にかけて行われ、激しい論戦や、中国から抗議を受けることになった首相発言、一部野党の質問内容への批判、小泉進次郎防衛相の「覚醒」など、さまざまな形で注目され、ネットも盛り上がった。１２日から開催された参院予算委では、ＮＨＫ中継とは反対側から撮影されている参院公式などのネット中継で、質問者後方の議員席に映り込み続けた女性議員も話題