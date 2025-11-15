◆大相撲▽九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）４０歳の東前頭４枚目・玉鷲（片男波）が気迫あふれる相撲で館内を沸かせた。横綱・豊昇龍（立浪）相手でも果敢に攻め込んだが、最後は組み止められて寄り切られた。金星はならなかったが「ベストは出した。少しでも長く土俵にいよう思った」と振り返った。この一番で幕内出場回数が歴代２位の魁皇（現浅香山親方）に並ぶ１４４４回。「そこは意識していない。とにかく