セクハラ、パワハラ、モラハラ、アルハラ……昭和の常識だった事柄も、平成を経て令和になればハラスメントと呼ばれたりする。特にさまざまな世代の人間が働く会社では、「Z世代の新人が何を考えてるのかわからない…」「昭和生まれの上司とどう接したらいいの？」など、コミュニケーションの正解が分からずに心をすり減らす人も少なくない。そんな中、35歳の昭和女と23歳の令和女子がヤバい企業へ転職するところから始まるマンガ