北京首都空港の出発ロビーで羽田空港行きの便が表示された電光掲示板＝15日（共同）中国外務省が高市早苗首相の台湾有事を巡る発言を念頭に日本訪問を控えるよう注意喚起したことを受け、インバウンド（訪日客）需要の高い百貨店や観光業界からは業績への影響を懸念する声があがった。中国政府の今後の対応を見極めようとする意見も目立った。高島屋の担当者は「来店客数などに影響は出ると思うが、両政府の対応を含めて注視し