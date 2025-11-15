東京・銀座の中心街で１５日、約１・５キロの沿道を約１００基の街路灯が彩るイルミネーション「ＧＩＮＺＡＧＩＬＣＮＩＧＨＴ（ギンザギルクナイト）」が始まった。１２月２５日まで。１５日夕には点灯式が開かれ、俳優の松下奈緒さん（４０）が参加した。松下さんは「イルミネーションを見て特別な時間を過ごすのはすてきだと思う。この冬は銀座に出かけてほしい」と呼びかけた。銀座のネオンに溶け込んだ街路灯の脇に