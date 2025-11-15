静岡県警の警察官らが小中学生に剣道を指導する「大稽古会」が11月15日、静岡市の駿河総合高校で開かれました。 【写真を見る】「アドバイスや稽古を生かして強くなりたい」静岡県警の現役警察官やOBらが小中学生剣士を指導【静岡】 現役の警察官やOBらでつくる「警察剣友会」が開いたのは、小中学生を対象とした剣道教室です。剣道の普及と育成を目的に、約250人が集まりました。参加者は基本稽古に続いて、警察官を相手に迫力