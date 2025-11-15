最新の機器に触れて、医療に携わる仕事の体験もできるイベント「メディメッセージ2025」が11月15日、静岡県沼津市のキラメッセぬまづで始まりました。 【写真を見る】本物の医療器具を操作して“腹腔鏡手術体験”や医師による“心臓カテーテル実演”も 静岡・沼津市で「メディメッセージ2025」 このイベントは、地域の医療現場への理解を県民に深めてもらうのが目的です。訪れた人たちは、身体への負担を軽く