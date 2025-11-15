◆大相撲九州場所7日目・義ノ富士（寄り切り）平戸海若武者の勢いはとどまるところを知らない。今場所からしこ名を草野から変えた義ノ富士（24）＝熊本県宇土市出身、伊勢ケ濱部屋＝が、平戸海（25）＝長崎県平戸市出身、境川部屋＝との九州対決を豪快な相撲で制し、1敗を守った。もろ差しから右を巻き替えられたが、構わず寄って左上手を取り、右で首をつかみながら振って寄り切り6勝目。「動きを止めなかったのが良かった