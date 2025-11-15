◆全国高校ラグビー大会福岡県予選第2地区決勝筑紫46―5修猷館（15日、ベスト電器スタジアム）創部100周年の修猷館は1977年度の57回大会以来、48大会ぶりの花園出場でメモリアルイヤーを飾ることができなかった。前半途中から相手にペースを握られ後半もほとんど自陣での攻防となった。それでもロスタイムとなった35分にロック中遼太郎（3年）が1トライを返して意地を見せた。「自分たちの強みが出せなかった。前半で向こう