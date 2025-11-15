◆全国高校ラグビー福岡県予選第2地区決勝筑紫46―5修猷館（15日、ベスト電器スタジアム）5大会ぶりに与えられた第2地区代表の座を渡すわけにはいかなかった。筑紫が修猷館を大差で破り5大会ぶり7度目の出場を決めた。前半7分にCTB生田蒼眞（3年）のトライで先制。前半は5点差の攻防が続いたが、終了間際の27分、34分で立て続けにトライとゴールを決めて19―0で折り返し。後半も開始4分に得意のモールでプロップ弓削輝流斗