11月15日夕方、浜松市で住宅を焼く火災がありました。警察によりますと、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む50代女性の行方が分かっていないということです。 【写真を見る】「窓ガラスが割れて煙が…」浜松市で住宅火災 焼け跡から遺体見つかる 住人の50代女性が行方不明に【速報】 消防によりますと、15日午後4時15分頃、浜松市中央区米津町で「2階の窓ガラスが割れて、煙が出ている」と近隣住民から119番通報