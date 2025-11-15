モデルで俳優の田中芽衣（25）が15日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。【写真】素敵…！ピンクニットのマタニティフォトも公開した田中芽衣田中は「この度、無事に第一子を出産いたしました。母子ともに健康です」と伝え「新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづった。続けて「これから始まるこの子の未