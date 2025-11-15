格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）に初参戦する安保瑠輝也（３０）が、１５日の前日計量に失敗した。安保はフェザー級の１５５ポンド（約７０・３キロ）で、マラット・グレゴリアン（３４＝アルメニア）と対戦する予定だった。１２日には報道陣の取材に対し、今回の減量について「いろんな選手に聞いて、水抜きできない部分もあるけど、工夫しながらやってます。大丈夫だと思います」と自信を見せ