ボートレース三国の「ヴィーナススリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１５日、４日間の予選が終了。準優勝戦に駒を進める１８選手が決まった。奥村明日香（２４＝福岡）は３Ｒ、４コースから最内を差して２番手争いに加わると２Ｍを先取りして２着。７Ｒのイン戦は滝川千依のまくりに抵抗し１Ｍやや流れるも、バックでしっかりと伸び返して白星。７走３勝２着１本３着２本と好走し５位で予選を突破した。「回り足は上に