【西高東低の冬型】強い寒気南下 気象庁は、１８日（火）～１９日（水）にかけて 「強い寒気が流れ込むため、北日本を中心に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています を画像で掲載しています。【爆弾低気圧】急速に発達する低気圧 １６日（日）に日本海北部の前線を伴った「低気圧」が急発達しながら、北海道沖に進む見込みです。